Голосування "Місце, дружнє до сімей з дітьми" у Кракові пройшло уже вчетверте. В рамках ініціативи організатори визначили найкращі заклади культури, обслуговування та громадського харчування, де можна відпочити усією родиною. Результати показують, що все більше закладів створюють умови для дітей або розширюють свої пропозиції, орієнтовані на сім’ї.
Читайте також Податки у різних країнах Європи: що потрібно знати
Найкращі місця у Кракові, де можна провести час з родиною
Так, 46 краківських місць отримали сертифікат та можливість позначити заклад спеціальною наклейкою. 9 з них втретє стали переможцями голосування, що дало їм право отримати титул "Надзвичайно дружнє місце для сімей з дітьми" та спеціальні статуетки, які вручив заступник очільника Кракова Анджей Куліг.
Найдружніші місця у Кракові для сімей з дітьми 2022
- Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz – ul. Krakowska 28
Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz / Фото momondo
- Hotel Galaxy Kraków – ul. Gęsia 22a
Hotel Galaxy Kraków / Фото galaxyhotel
- Kawiarnia "Dziórawy Kocioł" – ul. Grodzka 50
Kawiarnia Dziórawy Kocioł / Фото krakow.naszemiasto
- Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – ul. Wawrzyńca 15
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie / Фото krakow.wyborcza
- Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta – ul. Spławy 2
Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta / Фото sw.gov
- Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Wadowicka 8W
Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia / Фото krakow.wyborcza
- Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – os. Centrum C 10
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 / Фото pixabay
- Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" – al. Żubrowa 15
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza / Фото symbioza-krakow
- Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban – ul. Długa 48/21
Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban / Фото krakowskajaskiniasolna