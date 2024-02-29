Закохає з першого погляду: яке місто у Європі – найбюджетніше для туризму

Весняна мандрівка на Балкани – мрія. І здійснити її можна доволі бюджетно. Бо саме там розташоване найдешевше у Європі місто для туристів.

Мовиться про місто Сараєво – це столиця Боснії і Герцеговини. Її ще називають "європейським Єрусалимом". Бо в одній локації там можна відвідати мечеть, католицьку церкву, православну церкву та синагогу.

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Сараєво – чудове місце для відпочинку. Поєднання культур подарувало місто унікальну архітектуру.

Старовинні райони, середньовічні вулички, фортеця, старі базари, антикварні крамнички та колоритні ресторани. Останні пропонують страви боснійської та турецької кухонь. А ціни – дуже бюджетні. Зокрема, обід з трьох страв коштуватиме близько 500 гривень. Туристам рекомендують неодмінно скуштувати долму та пахлаву.



Сараєво – місто культур / Unsplash



Місцевий базар – одне з улюблених місць туристів / Unsplash

Місто розташоване на річці Міляцка. У спекотну пору вона додає сонячному балканському місту прохолоди. Місцеві люблять Міляцку й охоче відпочивають на її берегах.

Шанувальникам шопінгу та вечірок у Сараєво нудно точно не буде. У місті багато крамниць та нічних клубів. Життя так і вирує.

Окрім того, туристам пропонують тури та екскурсії в інші визначні локації Боснії і Герцеговини. Ціни не кусаються.