Нові Робінзони: круїзний лайнер забув 8 туристів на африканському острові, покинувши їх виживати

Нещодавно вісім пасажирів розкішного круїзного лайнера Norwegian Dawn застрягли на африканському острові Сан-Томе і Принсіпі після того, як судно відплило без них. Цей інцидент додався до низки подібних випадків, що сталися з норвезькими кораблями за останні місяці.

20 березня 2024 року круїзний лайнер вирушив з Кейптауна, Південна Африка, у 21-денну подорож уздовж африканського узбережжя з кінцевим пунктом призначення в Барселоні 10 квітня. Люди були змушені самостійно перетинати кілька країн, намагаючись наздогнати судно.

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Круїзний лайнер забув 8 туристів на африканському острові

Їхній туроператор попередив капітана круїзного лайнера про їхнє запізніле прибуття. Попри зусилля місцевої берегової охорони, яка намагалася допомогти й супроводити їх на судно, але їм було відмовлено в посадці на борт.

Вісім пасажирів, у тому числі вагітна жінка, вже кілька днів перебувають на острові, розташованому за 190 миль від узбережжя Нігерії. Вони стикнулися з проблемами, пов'язаними з мовним бар'єром, валютними питаннями та логістичними перешкодами у своїх спробах повернутися на судно.

Ми думаємо, чи збираємося ми сідати на корабель. Він стоїть у доці тут, у Сенегалі. Ми вважаємо, що існував основний обов'язок з забезпечення турботи, про який вони забули, тому це дійсно турбує нас,

– поскаржилися туристи.

Жителі Сан-Томе відомі своєю добротою і гостинністю до туристів. Вони були дуже люб'язні та доклали всіх зусиль, щоб допомогти туристам знайти готелі.

"Забуті" застрягли на острові Сан-Томе / Фото Енріке Серука

Група туристів опинилася на мілині в Гамбії після того, як їхній круїзний лайнер не зміг пришвартуватися через несприятливі погодні умови. Змушена обрати альтернативний маршрут, група подорожувала через 7 додаткових країн всього за 48 годин, щоб нарешті потрапити на корабель у Сенегалі.

Однак, досягнувши місця призначення, туристи не були впевнені, чи бажають вони продовжувати свою подорож на борту цього круїзного лайнера.