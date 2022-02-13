Кредити знову подорожчають: у Польщі вп'яте підвищать процентну ставку

У Польщі знов подорожчають кредити. Це пов'язано з підвищенням відсоткової ставки. Цікаво, що це відбувається вже вп'яте поспіль.

Масштаби підвищення були у межах тих, які прогнозували більшість економістів.

Важливо Я тут почуваюсь вдома, – менеджер з маркетингу TransferGo про життя і роботу в Польщі

Як змінилася процентна ставка

Рада з грошово-кредитної політики ухвалила рішення підняти базову процентну ставку з 2,25% до 2,75%. Разом з тим змінилися й інші процентні ставки NBP:

ставка рефінансування: 2,75 відсотка у річному обчисленні (раніше 2,25%),

ломбардна ставка: 3,25% у річному обчисленні (раніше 2,75%),

депозитна ставка: 2,25% у річному обчисленні (раніше 1,75%),

ставка переобліку: 2,8% у річному обчисленні (раніше 2,3%),

ставка дисконтування: 2,85% у річному обчисленні (раніше 2,35%).

Зауважимо, що останнє збільшення відсоткової ставки відбувалося не так давно – у січні 2022 року. Тоді базова процентна ставка Національного банку Польщі збільшилася з 1,75% до 2,25%.

Що це означає

Збільшення базової ставки – до 2,75% означає, що вона є найвищою від початку липня 2013 року. Рішення Ради має наслідки мільйонів жителів Польщі, які мають іпотечні кредити. Основна процентна ставка – це орієнтир для WIBOR, який є частиною процентної ставки за переважною більшістю кредитів у Польщі.