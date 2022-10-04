У Кракові роздаватимуть дітям з України речі першої потреби: як отримати гуманітарну допомогу

Наймолодші українські біженці, які через війну опинилися в Кракові, зможуть отримати гуманітарні набори від організації International Rescue Committee. Речі роздаватиме Centrum Praw Kobiet.

Хто може отримати гуманітарні набори та що до них входить

Проєкт орієнтований насамперед на українських дітей, які рятуються в Польщі від російсько-української війни.

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Зараз в організації є комплекти для хлопчиків віком 2 – 5 років, а також для дівчат з двох до п’яти та з одинадцяти до чотирнадцяти років. У набори входять засоби гігієни та білизна.

Де можна отримати допомогу

За дитячими наборами від International Rescue Committee можна звертатися до краківської клініки за адресою ul. Dunajewskiego 5, вхід D (з двору). Речі роздають уже з 1 жовтня з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Якщо батьки чи опікуни приходитимуть по комплекти без дітей, для яких їх беруть, то організатори просять мати із собою документ, що підтверджує особу дитини.