У Кракові почали виселяти українців з гуртожитків: в чому причина
Джерело:Gazeta Krakowska
Польща стала країною, яка прихистила найбільшу кількість українських біженців. Декому дозволили безплатно пожити у гуртожитку Ягеллонського університету.
У Кракові почали виселяти українців з гуртожитків
Понад 150 мешканцям університету у березні дозволили жити в гуртожитках до 18 місяців. Втім, вже зараз працівники зобов'язали переселенців з України покинути кімнати до кінця серпня.
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Як виявилося, наприкінці серпня фінансування від воєводства закінчиться, тому переселенців і попросили виїхати з гуртожитку.
Щоб уникнути можливих раптових і несподіваних дій, було прийнято рішення зустрітися з мешканцями, щоб попередити їх про цей факт,
– прокоментував Адам Копровський з пресслужби університету.
Водночас українці, які живуть у кімнатах гуртожитку, запевняють, що зможуть платити за своє перебування, однак приватне житло у Кракові для них надто дороге. А комусь і зовсім немає куди повертатися в Україні.
Через це відсьогодні почалися індивідуальні консультації переселенців із представниками університету. На цих зустрічах хочуть дізнатися у кожного мешканця, якої допомоги та підтримки вони потребують, щоб знайти нове помешкання та джерело доходу, виїхати з гуртожитку та стати самостійними.
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