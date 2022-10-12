Так, розмовний клуб у Кракові організовує мовна школа "Міцна Мала". Заняття допоможуть подолати страх та заговорити польською.

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Кому може бути корисний мовний клуб у Кракові

долучитися до занять можуть ті, хто володіє базовими знаннями з польської мови, але хоче вдосконалювати свій рівень;

іноземцям, які хочуть отримати Карту Поляка;

для тих, хто прагне підтягнути польську, аби влаштуватися у Польщі на роботу чи вступити на навчання;

українцям або іншим іноземцям, які хочуть легше та швидше інтегруватися в польське середовище;

тим, хто хоче розвивати свої навички спілкування, вміння висловлювати свої думки польською мовою, але не мають достатньо часу для повноцінного курсу.

Тематика зустрічей у розмовному клубі буде формуватися в залежності від інтересів учасників. Заняття можуть бути, наприклад, на такі теми:

працевлаштування;

взаємини;

улюблені фільми чи книги;

роль і значення грошей;

медицина;

ділові переговори тощо.

Умови та деталі навчання

Дата початку: 13 жовтня о 19:00;

Зустрічі відбуватимуться щочетверга о 19:00;

Вартість: 80 злотих на місяць;

Кількість зустрічей: 4 зустрічі на місяць по 60 хвилин;

Кількість учасників у групі: від 6 до 15 осіб;

Адреса: ul. Rynek Główny 34/15.

До слова! Записатися на навчання можна за посиланням.