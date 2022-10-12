Так, розмовний клуб у Кракові організовує мовна школа "Міцна Мала". Заняття допоможуть подолати страх та заговорити польською.

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Кому може бути корисний мовний клуб у Кракові

  • долучитися до занять можуть ті, хто володіє базовими знаннями з польської мови, але хоче вдосконалювати свій рівень;
  • іноземцям, які хочуть отримати Карту Поляка;
  • для тих, хто прагне підтягнути польську, аби влаштуватися у Польщі на роботу чи вступити на навчання;
  • українцям або іншим іноземцям, які хочуть легше та швидше інтегруватися в польське середовище;
  • тим, хто хоче розвивати свої навички спілкування, вміння висловлювати свої думки польською мовою, але не мають достатньо часу для повноцінного курсу.

Тематика зустрічей у розмовному клубі буде формуватися в залежності від інтересів учасників. Заняття можуть бути, наприклад, на такі теми:

  • працевлаштування;
  • взаємини;
  • улюблені фільми чи книги;
  • роль і значення грошей;
  • медицина;
  • ділові переговори тощо.

Умови та деталі навчання

  • Дата початку: 13 жовтня о 19:00;
  • Зустрічі відбуватимуться щочетверга о 19:00;
  • Вартість: 80 злотих на місяць;
  • Кількість зустрічей: 4 зустрічі на місяць по 60 хвилин;
  • Кількість учасників у групі: від 6 до 15 осіб;
  • Адреса: ul. Rynek Główny 34/15.