Так, розмовний клуб у Кракові організовує мовна школа "Міцна Мала". Заняття допоможуть подолати страх та заговорити польською.
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Кому може бути корисний мовний клуб у Кракові
- долучитися до занять можуть ті, хто володіє базовими знаннями з польської мови, але хоче вдосконалювати свій рівень;
- іноземцям, які хочуть отримати Карту Поляка;
- для тих, хто прагне підтягнути польську, аби влаштуватися у Польщі на роботу чи вступити на навчання;
- українцям або іншим іноземцям, які хочуть легше та швидше інтегруватися в польське середовище;
- тим, хто хоче розвивати свої навички спілкування, вміння висловлювати свої думки польською мовою, але не мають достатньо часу для повноцінного курсу.
Тематика зустрічей у розмовному клубі буде формуватися в залежності від інтересів учасників. Заняття можуть бути, наприклад, на такі теми:
- працевлаштування;
- взаємини;
- улюблені фільми чи книги;
- роль і значення грошей;
- медицина;
- ділові переговори тощо.
Умови та деталі навчання
- Дата початку: 13 жовтня о 19:00;
- Зустрічі відбуватимуться щочетверга о 19:00;
- Вартість: 80 злотих на місяць;
- Кількість зустрічей: 4 зустрічі на місяць по 60 хвилин;
- Кількість учасників у групі: від 6 до 15 осіб;
- Адреса: ul. Rynek Główny 34/15.