Так, разговорный клуб в Кракове организует языковая школа "Міцна Мала" . Занятия помогут преодолеть страх и заговорить на польском.

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Кому может быть полезен языковой клуб в Кракове

приобщиться к занятиям могут те, кто владеет базовыми знаниями польского языка, но хочет совершенствовать свой уровень;

иностранцам, желающим получить Карту Поляка;

для тех, кто стремится подтянуть польский, чтобы устроиться в Польше на работу или поступить на учебу;

украинцам или другим иностранцам, которые хотят легче и быстрее интегрироваться в польскую среду;

тем, кто хочет развивать свои навыки общения, умение выражать свои мысли на польском языке, но у них нет достаточно времени для полноценного курса.

Тематика встреч в разговорном клубе будет формироваться в зависимости от интересов участников. Занятия могут быть, например, на следующие темы:

трудоустройство;

взаимоотношения;

любимые фильмы или книги;

роль и значение денег;

медицина;

деловые переговоры и т.д.

Условия и детали обучения

Дата начала: 13 октября в 19:00;

Встречи будут проходить каждый четверг в 19:00;

Стоимость: 80 злотых в месяц;

Количество встреч: 4 встречи в месяц по 60 минут;

Количество участников в группе: от 6 до 15 человек;

Адрес: ul. Rynek Główny 34/15.