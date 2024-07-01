У Кракові буде "бібліотека запахів спадщини"

На отримання аромату з першого артефакту пішло 9 місяців. Як це відбувається – далі у матеріалі!

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В рамках ініціативи Одотеку Національний музей Кракова та Національний музей Словенії у Любляні пробують способи, як зберегти нюхову інформацію про експонати.

З цією метою 10 історичних артефактів заархівують. До артефактів належать роботи польських художників та тютюн одного з національних поетів Словенії.

Аромат є компіляцією інформації про картину – її техніку, історію та матеріали збереження,

– сказала Ельжбета Зигер, головний куратор Національного музею в Кракові.

Перший предмет, з якого витягли аромат, – картина "Дама з горностаєм" Леонардо да Вінчі. Аромат діставали з картини 9 місяців: за допомогою сучасного обладнання та власного нюху експертів. Запах змогли розкласти на складові, вчені назвали кожен інгредієнт.

Картина "Дама з горностаєм" Леонардо да Вінчі / Фото Muzeum Narodowe w Krakowie / Twitter

Мета полягає в тому, щоб додати ще один вимір експонування артефактів, щоб люди також могли насолоджуватися їхнім ароматом, що буде особливо важливо для відвідувачів музею з вадами зору.