Крадіжка велосипеда в Польщі: як захистити своє майно

У Європі все більшої популярності набирає двоколісний транспорт. Пересуватися велосипедом екологічно, економно, швидко й корисно для здоров'я.

Хоча випадки крадіжки велосипедів у Польщі не є частими, вони все ж трапляються. Аби така неприємність не спіткала емігранта, варто дослухатися до порад польської поліції.

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Поради поліції щодо захисту велосипеда від крадіжки

Статистика свідчить, що кількість вкрадених велосипедів у Польщі з кожним роком зменшується. Натомість втрачене майно дедалі частіше знаходять і повертають законним власникам. Попри ці позитивні новини, поліцейські радять не втрачати пильність.

Щоб мінімізувати ризики крадіжки велосипеда в Польщі, насамперед варто подбати про спеціальні замки, якими можна закріпити велосипед до будь-якого нерухомого елементу. Така інвестиція – дуже розумне та далекоглядне рішення.

Замки для велосипеда можуть бути такими:

ланцюговий;

тросовий з кодовим замком;

пластинчастий;

блокатори коліс;

U-lock – замок ключовий та електронний, відкрити який можна за допомогою програми на смартфоні.

Деякі люди використовують навіть кілька замків для забезпечення комплексного захисту.

Також поліція наголошує, що дуже важливо зберігати документацію на транспортний засіб. Водій велосипеда повинен мати її завжди при собі.

Крім того, варто зареєструвати свій велосипед у базі велосипедів польської поліції. Для цього потрібно звернутися в одну з поліцейських дільниць міста та заповнити необхідний бланк.

Не зайвим буде встановити на велосипеді локалізатор. Цей пристрій допоможе встановити місцеперебування транспортного засобу.

Перелічені вище нескладні рішення, переконують правоохоронці, допоможуть власнику велосипеда почувати себе безпечніше.

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