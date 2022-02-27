Хотя случаи кражи велосипедов в Польше не частые, они все же случаются. Чтобы такая неприятность не постигла эмигранта, следует прислушаться к советам польской полиции.

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Советы полиции по защите велосипеда от кражи

Статистика свидетельствует, что количество угнанных велосипедов в Польше с каждым годом уменьшается. Вместо этого потерянное имущество все чаще находят и возвращают законным владельцам. Несмотря на эти положительные новости, полицейские советуют не терять бдительность.

Чтобы минимизировать риски кражи велосипеда в Польше, прежде всего, стоит позаботиться о специальных замках , которыми можно закрепить велосипед к любому неподвижному элементу. Такая инвестиция – очень разумное и дальновидное решение.

Замки для велосипеда могут быть следующими:

цепной;

тросовый с кодовым замком;

пластинчатый;

блокаторы колес;

U-lock – ключевой и электронный замок, открыть который можно с помощью приложения на смартфоне.

Некоторые люди используют даже несколько замков для обеспечения комплексной защиты.

Также полиция отмечает, что очень важно хранить документацию на транспортное средство . Водитель велосипеда должен иметь ее всегда при себе .

Кроме того, следует зарегистрировать свой велосипед в базе велосипедов польской полиции . Для этого нужно обратиться в один из полицейских участков города и заполнить необходимый бланк.

Не лишним будет установить на велосипеде локализатор . Устройство поможет установить местоположение транспортного средства.

Вышеперечисленные несложные решения, убеждают правоохранители, помогут владельцу велосипеда чувствовать себя безопаснее.