На кожному кроці нам говорять слова підтримки, – українка про ставлення до біженців у Туреччині

Жителів України, які через криваве російське вторгнення були змушеними шукати безпечного прихистку за межами батьківщини, підтримують зокрема і в Туреччині. А новини про Україну там переважають в інфопросторі.

Про це розповіла Аніфе Куртсеїтова, яка зараз перебуває на території Туреччини. За її словами, близько 80% новин, які транслюють у цій країні, стосуються тематики війни в Україні.

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Як підтримують українців в Туреччині

На кожному кроці нам говорять слова підтримки, розповідають, що вражені мужністю українських військ та підтримкою українців один для одного. Турки пишаються тим, що знають українців,

– зазначила біженка.

Українка додала, що в різних містах Туреччини збирають гуманітарну допомогу для України. Цим займаються не лише спеціальні волонтерські організації, а самі жителі. Аніфе переконана, що громадяни Туреччини ставляться до українців дуже доброзичливо та привітно.

Також Куртсеїтова розповіла, що у Туреччині майже кожного дня відбуваються мітинги на підтримку України.