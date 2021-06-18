Кожна четверта компанія у Польщі має намір найняти українців на роботу протягом наступного року. Окрім цього, кожен третій керівник польського бізнесу готовий платити громадянам України вищу зарплатню, ніж своїм співвітчизникам.

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Детальніше про опитування

Personnel Service опублікувала дані опитування польських підприємців у "Барометрі польського ринку праці".

Найбільше співробітників з України можна знайти у польських компаніях з командою у понад 250 людей – 45% з них уже найняли на роботу українців,

– мовиться у результатах опитування.

Щодо середнього бізнесу, то кожна третя компанія має у своєму штаті українців, а серед малих підприємств цей показник сягає 25%.

Найбільший попит на працівників з України у підприємствах промислової галузі – понад 33%. На другому місці розмістились комерційні компанії з показником 27%, а на третьому – галузь надання послуг – 20%.

Де у Польщі наймають на роботу українців / Фото Unsplash

На думку експертів, фінансові можливості залишаються ключовим аспектом для українців у прийнятті рішення щодо вибору конкретного роботодавця.

Відтак, понад 33% підприємств Польщі готові навіть платити більшу зарплату громадянам України, ніж полякам, аби лиш ті погодились у них працювати. Для порівняння, у 2020 році на таку умову погоджувались 28% бізнесменів.