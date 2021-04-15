Коронавірус проти бізнесу: як у Празі підтримують підприємців

Через пандемію чимало підприємств були змушені припинити роботу або підлаштуватися під кардинально нові і незручні умови. Деякі з них не витримали труднощів та ліквідували діяльність. Через це у Європі, зокрема і Чехії, спостерігається різке зниження доходів підприємств. Щоб підтримати бізнес, у Празі нададуть 30 відсотків знижки орендарям нежитлових комерційних приміщень.

Про рішення повідомив муніципалітет Праги. Подати заяву на знижку орендарі нежитлових комерційних приміщень можуть до 31 травня 2021 року. Влада переконана, що це допоможе їм швидше оговтатися після негативного економічного впливу пандемії.

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Деталі

Ми повністю усвідомлюємо поточну кризову ситуацію, пов’язану з COVID-19, що має серйозні економічні наслідки для орендарів нежитлових приміщень у столиці Празі, і тому ми завжди шукаємо шляхи, щоб зробити це так просто, наскільки можливо,

– прокоментував ситуацію радник Ян Чабр.

Директор департаменту управління майном міста Ян Рак додав, що надання знижки за оренду здійснюватиметься у формі поправки до чинного договору оренди. Знижка тридцять відсотків, розрахована із щомісячної орендної плати за третій і четвертий квартали минулого року, буде нарахована з орендної плати підприємців вже у найближчі місяці.

Охочим подати заявку на знижку потрібно заповнити спеціальну форму на порталі нерухомості Праги.

знижка 30 відстотків стосується не всіх власників бізнесу, а лише орендарів нежитлових комерційних приміщень, діяльність яких значно зменшилась внаслідок пандемії COVID.

У Празі нададуть 30 відсотків знижки орендарям комерційних приміщень / Фото Unsplash