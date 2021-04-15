Коронавирус против бизнеса: как в Праге поддерживают предпринимателей
Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены прекратить работу или подстроиться под кардинально новые и неудобные условия. Некоторые из них не выдержали трудностей и ликвидировали деятельность. Поэтому в Европе, в том числе и Чехии, наблюдается резкое снижение доходов предприятий. Чтобы поддержать бизнес, в Праге предоставят 30 процентов скидки арендаторам нежилых коммерческих помещений.
Источник:praguemorning.cz
О решении сообщил муниципалитет Праги. Подать заявление на скидку арендаторы нежилых коммерческих помещений могут до 31 мая 2021 года. Власть убеждена, что это поможет им быстрее оправиться после негативного экономического воздействия пандемии.
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Детали
Мы полностью осознаем текущую кризисную ситуацию, связанную с COVID-19, что имеет серьезные экономические последствия для арендаторов нежилых помещений в столице Праге, и поэтому мы всегда ищем пути, чтобы сделать это так просто, насколько возможно,
– прокомментировал ситуацию советник Ян Чабр.
Директор департамента управления имуществом города Ян Рак добавил, что предоставление скидки за аренду будет осуществляться в форме поправки к действующему договору аренды . Скидка тридцать процентов, рассчитанная с ежемесячной арендной платы за третий и четвертый кварталы прошлого года, будет начислена по арендной плате предпринимателей уже в ближайшие месяцы.
Желающим подать заявку на скидку нужно заполнить специальную форму на портале недвижимости Праги .
В Праге предоставят 30 процентов скидки арендаторам коммерческих помещений / Фото Unsplash
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