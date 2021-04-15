Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены прекратить работу или подстроиться под кардинально новые и неудобные условия. Некоторые из них не выдержали трудностей и ликвидировали деятельность. Поэтому в Европе, в том числе и Чехии, наблюдается резкое снижение доходов предприятий. Чтобы поддержать бизнес, в Праге предоставят 30 процентов скидки арендаторам нежилых коммерческих помещений.

О решении сообщил муниципалитет Праги . Подать заявление на скидку арендаторы нежилых коммерческих помещений могут до 31 мая 2021 года. Власть убеждена, что это поможет им быстрее оправиться после негативного экономического воздействия пандемии.

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Детали

Мы полностью осознаем текущую кризисную ситуацию, связанную с COVID-19, что имеет серьезные экономические последствия для арендаторов нежилых помещений в столице Праге, и поэтому мы всегда ищем пути, чтобы сделать это так просто, насколько возможно,

– прокомментировал ситуацию советник Ян Чабр.

Директор департамента управления имуществом города Ян Рак добавил, что предоставление скидки за аренду будет осуществляться в форме поправки к действующему договору аренды . Скидка тридцать процентов, рассчитанная с ежемесячной арендной платы за третий и четвертый кварталы прошлого года, будет начислена по арендной плате предпринимателей уже в ближайшие месяцы.

Желающим подать заявку на скидку нужно заполнить специальную форму на портале недвижимости Праги .

Важно: скидка 30 процентов касается не всех владельцев бизнеса, а только арендаторов нежилых коммерческих помещений, деятельность которых значительно уменьшилась вследствие пандемии COVID.