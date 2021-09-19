Коронавірус допоміг заробляти більше, – трудова мігрантка розповіла про сезонні роботи у Польщі

Кожного сезону кількість вакансій для українців у сусідній країні зростає. На це впливає позитивний досвід українців у Польщі, а також те, що самі поляки масово їздять на заробітки до Німеччини.

Про це розповіла Тетяна Біусова – українка, яка вже сім років поспіль виконує сезонні роботи у Польщі. За її словами, почати заробляти у сусідній державі абсолютно не складно. Головне – налагодити знайомства.

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Історія сезонної працівниці з України

Зараз Тетяна працює на полі – сапає полуницю. Після цього, розповідає, поїде на нову роботу – буде розбирати броколі. У цьому році планує бути у Польщі до кінця жовтня.

Історія заробітків дівчини почалася з того, що знайома дала їй телефон водія. Тетяна сконтактувалася з ним і домовилася про поїздку найближчим часом. За декілька днів після цього дзвінка водій вже забрав її та інших робітників і повіз у Польщу на збір малини.

То, власне, була моя перша поїздка до Польщі на сезонні роботи. Там ми познайомилися із хлопцями, і вже з ними я поїхала на полуницю. І так уже сьомий рік я працюю,

– розповідає українка.

Тетяна Біусова їздить до Польщі на роботу вже сім років поспіль / Фото Depo Lviv

У час пандемії, додає Тетяна, темп поїздок на роботу до Польщі значно знизився. Багато працівників не могли перетнути кордон через суворі правила. Деякі люди боялися заразитися. Натомість Тетяна з подругою їздили до Польщі на роботу. Ба більше, почали заробляти більше.

Цього року оплата за роботу зросла. Раніше ми отримували по 10 злотих за годину, тепер працюємо за 12 злотих. Зміна – 10 годин. Харчування та проживання – безкоштовні. Єдине, нас не годують, а видають продукти, і ми самі собі готуємо. Спеціально для нас тут побудували приміщення: одна велика кімната, одна мала, кухня та дві душові кабіни. Найгірше – це туалет: він на вулиці,

– каже Тетяна Біусова.

Кожна поїздка, зазначає Тетяна, проходить по-різному. На це впливають багато факторів: пора року, специфіка самої роботи та ставлення господарів. Одні поляки до емігрантів ставляться добре, інші – не переймаються умовами проживання найманих робітників. Так, розповідає львів'янка, "на малині" умови набагато кращі, бо працівники живуть з "панами" в одному будинку, де є нормальні душ, туалет, великий плазмовий телевізор з українськими каналами. Інколи господар готує робітникам їжу або ж вони роблять це на кухні самі. Та часто поляків немає вдома взагалі, бо вони їздять на заробітки до Німеччини, каже Тетяна.

Раніше Тетяна їздила до Польщі на повні три місяці. Тепер може обирати собі час перебування за кордоном. Як правило, це 1,5 – 2 місяці на один вид робіт, потім на такий самий термін – на інший вид робіт. Такий підхід видається працівниці кращим, адже від одного типу роботи організм дуже втомлюється. Якщо ж змінювати навантаження, то робота робиться легше, пояснює Тетяна.

Сезонні працівники розпочинають робочий день о 6 ранку. У Польщі заведено починати працювати раніше. Але й завершують працю теж на годину або дві швидше, ніж в Україні.

Однак, продовжує Тетяна, у Польщі шукають не лише сезонних працівників у агросектор. Затребуваними є вакансії лікарів і працівників сфери ремонту та будівництва. Наприклад, стоматологу з досвідом роботи та знанням польської мови пропонують декілька тисяч євро на місяць. Плиточники й бетонники теж можуть отримувати у Польщі такі гроші за надання своїх послуг.

Попит на працівників з України у Польщі зростає

Якщо раніше кожна десята фірма у Польщі готова була працевлаштувати українців, то нині – це кожна четверта фірма. Про це пишуть польські інтернет-видання. Згідно з опитуваннями, кожен третій роботодавець з Польщі позитивно ставиться до українців і готовий наймати їх на роботу знову.

Крім того, польський уряд хоче запровадити податкові пільги для українських заробітчан: люди, які вирішать переїхати в сусідню країну, будуть платити удвічі менше податків протягом першого року свого проживання. Також протягом наступних трьох років вони зможуть повернути частину від податків, сплачених за попередній рік. Тобто, пільгові умови будуть діяти цілих чотири роки.

Попри те, що Польща активно "заманює" українців переїжджати, на такий крок хочуть йти далеко не всі. Життя у Польщі є доволі дорогим. Зокрема, великі витрати передбачені за житло. Однокімнатна квартира обійдеться у близько 7 тисяч гривень на місяць, ще 3 тисячі доведеться віддати за оплату комунальних послуг.

За словами Тетяни, залишатися у сусідній державі вона наміру не має. Каже, їй більше подобається витрачати гроші в Україні. Хоч працювати можна по цілому світу, на думку дівчини, важливо мати куди повернутися.