Іван Андрусишин святкував 100-річчя 6 вересня 2021 року. Фото листа з привітанням від королеви опублікувало Посольство України у Сполученому Королівстві на своїй сторінці у фейсбук.

У листі до українця Єлизавета II написала:

Я дуже рада дізнатися, що ви святкуєте свій сотий День народження 6 вересня 2021 року. Передаю вам свої вітання та найкращі побажання з такої особливої нагоди.

Привітання українця зі 100-річчям від Єлизавети II | Фото фейсбук-сторінка Embassy of Ukraine to the UK

До привітань долучилася Асоціація українців Великої Британії та колектив Посольства України у Сполученому Королівстві.

"Зичимо міцного здоров'я та життєвої наснаги на многая літа! Дякуємо за ваш внесок у відновлення незалежності України, становлення української держави", – привітали Івана Андрусишина в українському дипломатичному представництві.

Святкування 100-річчя українця у Великій Британії / Фото фейсбук-сторінка Embassy of Ukraine to the UK