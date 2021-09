Иван Андрусишин праздновал 100-летие 6 сентября 2021 года. Фото письма с поздравлением от королевы опубликовало Посольство Украины в Великобритании на своей странице в фейсбук.

В письме к украинцу Елизавета II написала:

Я очень рада узнать, что вы празднуете свой сотый День рождения 6 сентября 2021 года. Передаю вам свои поздравления и наилучшие пожелания по такому особому случаю.

Поздравление украинца с его 100-летием от Елизаветы II / Фото фейсбук-страница Embassy of Ukraine to the UK

К поздравлениям присоединилась Ассоциация украинцев Великобритании и коллектив Посольства Украины в Соединенном Королевстве.

"Желаем крепкого здоровья и жизненных сил на многие годы! Спасибо за ваш вклад в восстановление независимости Украины, становление украинского государства", – поздравили Ивана Андрусишина в украинском дипломатическом представительстве.

Празднование 100-летия украинца в Великобритании / Фото фейсбук-страница Embassy of Ukraine to the UK