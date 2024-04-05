Король Чарльз вперше відкриває для туристів замок Балморал: чому він такий особливий

Король Чарльз III ухвалив історичне рішення. Вперше туристи отримають доступ до легендарного замку Балморал у Шотландії. Саме там провела свої останні години королева Єлизавета II.

Балморал – улюблена літня резиденція британської королівської сім'ї. Саме з цим замком пов'язано багато щасливих та багато трагічних моментів з життя монархів, розповідає Закордон 24.

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Замок Балморал – свідок величної історії

Першу споруду на місці замку Балморал збудували ще у 1390 році. Водночас у володіння королівської сім'ї він перейшов лише майже через 5 століть: у 1852 році. Тоді закоханий принц-консорт Альберт Саксен-Кобург-Готський придбав його для своєї коханої дружини – королеви Вікторії. Вона захоплювалася природою Шотландії й дуже любила проводити там час.

Водночас старенький будинок був затісним для королівського подружжя. Тоді поруч збудували казковий замок – сучасний Балморал. Відтоді його історія пов'язана з життям британської королівської родини.



Королева Єлизавета ІІ, принц Філіп та їхні діти у Балморалі / Getty Images

Щороку королева Єлизавета ІІ проводила там літні канікули у колі найближчих людей. Саме там Її величність прожила свої останні години. Вже після смерті королеви експерт зауважив: вона відчувала, що вже не повернеться з Балморала до Лондона, й свідомо обрала замок як локацію для свого останнього літа.

Також Балмарал відомий тим, що там провели медовий місяць король Чарльз ІІІ (тоді ще принц) та принцеса Діана. На жаль, багато років потому саме там їхні сини Вільям та Гаррі дізнаються про смерть мами. Згодом у мемуарах "Запасний" принц Гаррі опише ці моменти й зауважить, що у Балморалі весь час була скульптура королеви Вікторії. Коли вони з братом проходили повз неї, завжди вклонялися.

Що варто знати туристам

Вперше замок відкриють для туристів. Це станеться вже у квітні цього року. Наголошують, що водночас у замку зможуть перебувати не більше 10 туристів й лише 40 людей в день. Мандрівники зможуть відвідати бальну залу. Тим часом двері спальні, у якій відійшла до вічності королева Єлизавета ІІ, все-таки не відчинять.

Варто зауважити, що екскурсії зупинять на той час, коли король Чарльз ІІІ та королева Камілла прибудуть до Балморала на літні канікули.