Балморал – любимая летняя резиденция британской королевской семьи. Именно с этим замком связано много счастливых и много трагических моментов из жизни монархов, рассказывает Закордон 24.

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Замок Балморал – свидетель величественной истории

Первое сооружение на месте замка Балморал построили еще в 1390 году. В то же время во владение королевской семьи он перешел только почти через 5 веков: в 1852 году. Тогда влюбленный принц-консорт Альберт Саксен-Кобург-Готский приобрел его для своей любимой жены – королевы Виктории. Она восхищалась природой Шотландии и очень любила проводить там время.

В то же время старенький дом был тесноват для королевской четы. Тогда рядом построили сказочный замок – современный Балморал. С тех пор его история связана с жизнью британской королевской семьи.



Королева Елизавета II, принц Филипп и их дети в Балморале / Getty Images

Ежегодно королева Елизавета II проводила там летние каникулы в кругу самых близких людей. Именно там Ее величество прожила свои последние часы. Уже после смерти королевы эксперт заметил: она чувствовала, что уже не вернется из Балморала в Лондон, и сознательно выбрала замок как локацию для своего последнего лета.

Также Балмарал известен тем, что там провели медовый месяц король Чарльз III (тогда еще принц) и принцесса Диана. К сожалению, много лет спустя именно там их сыновья Уильям и Гарри узнают о смерти мамы. Впоследствии в мемуарах "Запасной" принц Гарри опишет эти моменты и заметит, что в Балморале все время была скульптура королевы Виктории. Когда они с братом проходили мимо нее, всегда кланялись.

Что стоит знать туристам

Впервые замок откроют для туристов. Это произойдет уже в апреле этого года. Отмечают, что одновременно в замке смогут находиться не более 10 туристов и только 40 человек в день. Путешественники смогут посетить бальный зал. Между тем двери спальни, в которой отошла к вечности королева Елизавета II, все-таки не откроют.

Стоит заметить, что экскурсии остановят на то время, когда король Чарльз III и королева Камилла прибудут в Балморал на летние каникулы.