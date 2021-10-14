Контрабанда з Італії: Закарпатська митниця зафіксувала двох правопорушників

Працівники Закарпатської митниці розповіли про дві спроби незаконного перевезення товарів з Європи на територію України. Заборонені речі було виявлено і вилучено при перевірці транспортних засобів.

Обоє порушників є громадянами України. Незаконні товари ховали, аби не платити додаткові податки.

Цікаво Кому мігранти довіряють свої гроші: інтерв'ю з працівником служби підтримки сервісу переказів

Контрабанда брендового одягу та взуття

Перший правопорушник 11 жовтня повертався з Італії на автобусі марки SETRA. Він проїжджав в Україну через пункт пропуску "Тиса". 46-річний чоловік під час проходження митного контролю задекларував кілька вживаних речей (одяг і взуття).

Коли митники розпитували українця про наявність інших товарів, зокрема заборонених до ввезення на територію України, він відповів, що більше нічого не везе. Інспектори провели ретельний огляд автомобіля. Коли з багажного відділу прибрали усі валізи та коробки, то знайшли брендові речі, які не були задекларованими. Це 4 пари взуття від виробника Nando Muzi та брендовий італійський одяг, зокрема 9 штук жіночих курток і пальт від TWINSET і MARELLA.

Вартість цих речей склала понад 160 тисяч гривень.

Це значно більше, ніж дозволені митним законодавством 500 євро для ввезення товару на одну особу без оподаткування.

Інспектори управління боротьби з контрабандою Закарпатської митниці були змушені конфіскувати виявлені речі.

Контрабанда харчових товарів

Іншу спробу провезення контрабанди на територію України зробив 30-річний чернівчанин. Він теж їхав з Італії на мікроавтобусі SETRA. Під час проходження угорсько-українського кордону чоловік також не вказав у митній декларації про імпортні товари, які перевозив. Це були 120 банок із трюфельним соусом італійської торгової марки Pitanium. Загальна вага товарів склала 60 кілограмів, а вартість становила близько 48 тисяч гривень.

Зауважимо, що для власного споживання громадяни України можуть ввозити харчові продукти на суму, яка не перевищує 200 євро на одну особу.

Незадекларовані продукти теж було вилучено на склад митниці до рішення суду.

Покарання за спробу контрабанди

Для обох законопорушників склали протоколи про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

За їхні дії, окрім конфіскації товарів, передбачений штраф в розмірі 100% вартості незаконних речей.

Українцям виписали штрафи за перевезення незадекларованих товарів / Фото "Українська Газета. ІТ"