Оба нарушителя являются гражданами Украины. Незаконные товары прятали, чтобы не платить дополнительные налоги.

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Контрабанда брендовой одежды и обуви

Первый правонарушитель 11 октября возвращался из Италии на автобусе марки SETRA. Он проезжал в Украину через пункт пропуска "Тиса". 46-летний мужчина во время прохождения таможенного контроля задекларировал несколько подержанных вещей (одежда и обувь).

Когда таможенники расспрашивали украинцев о наличии других товаров, в частности запрещенных к ввозу на территорию Украины, он ответил, что больше ничего не везет. Инспекторы провели тщательный осмотр автомобиля. Когда из багажного отдела убрали все чемоданы и коробки, нашли брендовые вещи, которые не были задекларированные . Это 4 пары обуви от производителя Nando Muzi и брендовая итальянская одежда, в том числе 9 штук женских курток и пальто от TWINSET и MARELLA.

Стоимость этих вещей составила более 160 тысяч гривен .

Это значительно больше, чем разрешенные таможенным законодательством 500 евро для ввоза товара на одного человека без налогообложения.

Инспекторы управления по борьбе с контрабандой Закарпатской таможни были вынуждены конфисковать обнаруженные вещи.

Контрабанда пищевых товаров

Другую попытку провоза контрабанды на территорию Украины сделал 30-летний житель Черновцов . Он тоже ехал из Италии на микроавтобусе SETRA. Во время прохождения венгерско-украинской границы мужчина также не указал в таможенной декларации об импортных товарах, которые перевозил. Это были 120 банок с трюфельным соусом итальянской торговой марки Pitanium. Общий вес товаров составил 60 килограммов, а стоимость составила около 48 тысяч гривен.

Заметим, что для собственного потребления граждане Украины могут ввозить продукты питания на сумму, не превышающую 200 евро на человека.

Незадекларированные продукты тоже были изъяты на склад таможни до решения суда.

Наказание за попытку контрабанды

Для обоих законопреступников составили протоколы о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

За их действия, кроме конфискации товаров, предусмотренный штраф в размере 100% стоимости незаконных вещей.