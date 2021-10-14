Оба нарушителя являются гражданами Украины. Незаконные товары прятали, чтобы не платить дополнительные налоги.
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Контрабанда брендовой одежды и обуви
Первый правонарушитель 11 октября возвращался из Италии на автобусе марки SETRA. Он проезжал в Украину через пункт пропуска "Тиса". 46-летний мужчина во время прохождения таможенного контроля задекларировал несколько подержанных вещей (одежда и обувь).
Когда таможенники расспрашивали украинцев о наличии других товаров, в частности запрещенных к ввозу на территорию Украины, он ответил, что больше ничего не везет. Инспекторы провели тщательный осмотр автомобиля. Когда из багажного отдела убрали все чемоданы и коробки, нашли брендовые вещи, которые не были задекларированные. Это 4 пары обуви от производителя Nando Muzi и брендовая итальянская одежда, в том числе 9 штук женских курток и пальто от TWINSET и MARELLA.
Стоимость этих вещей составила более 160 тысяч гривен.
Инспекторы управления по борьбе с контрабандой Закарпатской таможни были вынуждены конфисковать обнаруженные вещи.
Контрабанда пищевых товаров
Другую попытку провоза контрабанды на территорию Украины сделал 30-летний житель Черновцов. Он тоже ехал из Италии на микроавтобусе SETRA. Во время прохождения венгерско-украинской границы мужчина также не указал в таможенной декларации об импортных товарах, которые перевозил. Это были 120 банок с трюфельным соусом итальянской торговой марки Pitanium. Общий вес товаров составил 60 килограммов, а стоимость составила около 48 тысяч гривен.
Незадекларированные продукты тоже были изъяты на склад таможни до решения суда.
Наказание за попытку контрабанды
Для обоих законопреступников составили протоколы о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
За их действия, кроме конфискации товаров, предусмотренный штраф в размере 100% стоимости незаконных вещей.
Украинцам выписали штрафы за перевозку незадекларированных товаров / Фото "Украинская Газета. ИТ"