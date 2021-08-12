Митники зупинили спробу вивезення 56 пакетів хімічних засобів для захисту рослин. Також у водія вилучили понад 21 кілограм автомобільних каталізаторів.

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Як виявили контрабанду

Працівники Підкарпатської національної податкової адміністрації зробили рентгенівський знімок автобуса, який намагався перетнути кордон. Пізніше транспортний засіб відправили на детальний огляд. У ході перевірки було знайдено заховані незаконні товари.

Затриманий українець, який був за кермом автобуса, сам зізнався у спробі перевезення контрабанди хімікатів для рослин. Чоловік погодився понести покарання добровільно.

У результаті йому виписали штраф на суму 2 тисяч злотих (майже 14 тисяч гривень).

Також нагадуємо, що нещодавно у Польщі затримали нелегальних працівників тютюнової фабрики. Серед них були й українці.