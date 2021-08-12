Таможенники пресекли попытку вывоза 56 пакетов химических средств для защиты растений. Также у водителя изъяли более 21 килограмма автомобильных катализаторов.

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Как обнаружили контрабанду

Работники Подкарпатской национальной налоговой администрации сделали рентгеновский снимок автобуса, который пытался пересечь границу. Позже транспортное средство отправили на детальный осмотр. В ходе проверки было найдено спрятанные незаконные товары.

Задержанный украинец, который был за рулем автобуса, сам признался в попытке перевозки контрабанды химикатов для растений. Мужчина согласился понести наказание добровольно.

В результате ему выписали штраф на сумму 2 тысячи злотых (почти 14 тысяч гривен).