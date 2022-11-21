Якщо президент Польщі Анджей Дуда підпише поправки до Кримінального кодексу, які вносять багато суттєвих змін і посилюють відповідальність за найтяжчі злочини, закон набуде чинності у лютому наступного року.

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Конфіскація автомобілів у нетверезих водіїв

Якщо у Польщі водій сів за кермо напідпитку, то він може втратити машину. Конфіскація автомобілів у нетверезих водіїв застосовується у випадках, якщо керманич має в крові не менше як 1,5 проміле алкоголю або якщо він скоїв ДТП з не менше як 0,5 проміле алкоголю.

Якщо ж транспортний засіб не є одноосібною власністю правопорушника, то в такому випадку авто не конфісковуватимуть, а вилучатимуть грошовий еквівалент – вартість машини, що вказана у страховому полісі. За відсутності поліса – середньоринкова вартість аналогічних транспортних засобів.

Крім цього, закон передбачає виняток для професійних водіїв, які керують транспортними засобами роботодавця. У їхньому випадку суд присудить додаткову виплату щонайменше у 5000 злотих до Фонду допомоги потерпілим і Фонду постпенітенціарної допомоги. Конфіскація також не поширюватиметься на немоторні транспортні засоби.

Також планують збільшити максимальне покарання, яке може бути накладено за вчинення серйозної аварії. За спричинення тяжких тілесних ушкоджень або смерті п’яного винуватця ДТП можуть позбавити волі на строк до 16 років, а нині – до 12 років.