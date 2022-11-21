Если президент Польши Анджей Дуда подпишет поправки к Уголовному кодексу, которые вносят много существенных изменений и усиливают ответственность за тяжкие преступления, закон вступит в силу в феврале следующего года.
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Конфискация автомобилей у нетрезвых водителей
Если в Польше водитель сел за руль подвыпивший, то он может потерять машину. Конфискация автомобилей у нетрезвых водителей применяется в случаях, если водитель имеет в крови не менее 1,5 промилле алкоголя или если он совершил ДТП с не менее 0,5 промилле алкоголя.
Если же транспортное средство не является единоличной собственностью правонарушителя, то в таком случае авто не будут конфисковывать, а изымать денежный эквивалент – стоимость машины, указанную в страховом полисе. При отсутствии полиса – среднерыночная стоимость аналогичных транспортных средств.
Кроме этого, закон предусматривает исключение для профессиональных водителей, управляющих транспортными средствами работодателя. В их случае суд присудит дополнительную выплату не менее 5000 злотых Фонду помощи пострадавшим и Фонду постпенитенциарной помощи. Конфискация также не будет распространяться на немоторные транспортные средства.
Также планируется увеличить максимальное наказание, которое может быть наложено за совершение серьезной аварии. За причинение тяжких телесных повреждений или смерти пьяного виновника ДТП могут лишить свободы сроком до 16 лет, а ныне – до 12 лет.