Если президент Польши Анджей Дуда подпишет поправки к Уголовному кодексу, которые вносят много существенных изменений и усиливают ответственность за тяжкие преступления, закон вступит в силу в феврале следующего года.

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Конфискация автомобилей у нетрезвых водителей

Если в Польше водитель сел за руль подвыпивший , то он может потерять машину. Конфискация автомобилей у нетрезвых водителей применяется в случаях, если водитель имеет в крови не менее 1,5 промилле алкоголя или если он совершил ДТП с не менее 0,5 промилле алкоголя.

Если же транспортное средство не является единоличной собственностью правонарушителя , то в таком случае авто не будут конфисковывать, а изымать денежный эквивалент – стоимость машины, указанную в страховом полисе. При отсутствии полиса – среднерыночная стоимость аналогичных транспортных средств.

Кроме этого, закон предусматривает исключение для профессиональных водителей , управляющих транспортными средствами работодателя. В их случае суд присудит дополнительную выплату не менее 5000 злотых Фонду помощи пострадавшим и Фонду постпенитенциарной помощи. Конфискация также не будет распространяться на немоторные транспортные средства.