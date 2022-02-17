Наразі за скоєння тяжкої ДТП у стані алкогольного сп'яніння водіям у Польщі загрожує від 2 до 12 років позбавлення волі. Законопроєкт пропонує встановити мінімальний термін ув'язнення від 3 або 5 років, залежно від ситуації.

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Нові покарання для п'яних водіїв у Польщі

Проєкт закону передбачає, що нетверезий водій з вмістом алкоголю у крові понад 1,5 проміле втрачатиме авто – незалежно від того, спричинив він ДТП чи ні. Поліція тимчасово вилучатиме транспортний засіб на термін до 7 днів, після чого прокурор буде зобов'язаний накласти арешт на майно правопорушника. Потім суд в обов'язковому порядку повністю конфісковуватиме автівку.

Якщо ж водій у нетверезому стані не був винуватцем ДТП, а лише кермував транспортним засобом на підпитку, суд зможе скасувати прокурорську постанову про конфіскацію авто. Однак для цього будуть потрібні обґрунтовані докази особливих обставин.

Якщо після цього правопорушника вдруге зупинять правоохоронці з вмістом алкоголю від 0,5 проміле – авто конфіскують одразу. Додамо, що такий рівень алкоголю може бути присутнім у крові після вживання близько двох склянок пива.

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