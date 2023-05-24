Наразі компенсація за житло для українських біженців у Словаччині діє до 31 травня. Але уряд країни пролонгує її до 31 грудня 2023 року. Чи зміниться розмір житлової виплати у Словаччині – читайте у матеріалі.

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Уряд Словаччини розгляне проєкт постанови про продовження терміну компенсації житла українцям до кінця року. У документі йдеться, що кошти будуть отримувати особи, які надають свої помешкання українським біженцям.

Враховуючи той факт, що немає ознак того, що збройний конфлікт закінчиться найближчим часом, а Словацька Республіка не має достатніх можливостей розміщення для емігрантів, пропонується продовжити період надання допомоги особам, які забезпечують житло для біженців,

- йдеться в урядовому документі Словаччини.

Скільки Словаччина витрачає на житло для українців

Уряд пропонує не змінювати розмір компенсації за проживання:

10 євро за одну ніч на особу, яка досягла 15 років;

5 євро за ніч на особу, яка не досягла 15 років.

Уже понад рік влада Словаччини компенсує витрати на проживання українців як фізичним особам, так і власникам готелів. Орієнтовна сума витрат щомісяця складає близько 7,3 мільйона євро. Дотацію на житло у країні отримують понад 25 тисяч українців.

Нещодавно ще одна європейська країна – Польща – продовжила програму компенсацій за житло для українців. Допомогу будуть виплачувати щонайменше до 24 серпня 2023 року. Власники житла в Польщі отримують по 40 злотих за кожен день проживання біженців у їхньому домі. Така компенсація виплачується максимум 120 днів.