Туристів навіть штрафуватимуть: Колумбія хоче заборонити сувеніри з наркобароном Ескобаром

Національний конгрес Колумбії запропонував заборонити продаж сувенірів із зображенням наркобарона Пабло Ескобара. Ця ініціатива має на меті дистанціювати країну від асоціацій з одним із найжорстокіших своїх злочинців.

Однак ініціатива зіткнулася зі спротивом з боку торговців, які продають такі сувеніри туристам з усього світу. Що передбачає законопроєкт – далі у матеріалі!

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Колумбія планує заборонити сувеніри з Ескобаром

Новий законопроєкт пропонує штрафувати продавців, що продають товари із зображенням таких відомих постатей, як Пабло Ескобар та інших засуджених злочинців, на суму до 170 доларів США. Він також надає правоохоронним органам право накладати штрафи на осіб, які носять одяг, включаючи футболки та головні убори, що "прославляють" сумнозвісного наркобарона.

Ці предмети повторно травмують людей, які стали жертвами вбивць. Ми повинні захистити право жертв на одужання... і знайти інші символи для нашої країни,

– заявив представник Партії зелених Колумбії Крістіан Авенданьо.

За його словами, Колумбії час позбутися іміджу країни ватажків мафії. Його законопроєкт закличе колумбійський уряд розслідувати, скільки людей заробляє на життя продажем товарів з Ескобаром і яка вартість ринку.

Законопроєкт має пройти 4 етапи дебатів, перш ніж його схвалить Конгрес, і якщо його ухвалять, настане "перехідний період", коли урядовці працюватимуть із продавцями сувенірів, щоб знайти нові способи просування Колумбії на ринок.

Нагадаємо, Пабло Ескобар у 1980-х і на початку 1990-х років створив могутній Медельїнський картель, який постачав наркотики до США та інших країн. За цей час він накопичив статки в 3 мільярди доларів, що зробило його одним із найбагатших людей світу того часу. Щоб тримати на плаву свою наркоімперію, Ескобар замовив убивства приблизно 4000 осіб, зокрема відомих політиків і правоохоронців.