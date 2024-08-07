Туристов даже будут штрафовать: Колумбия хочет запретить сувениры с наркобароном Эскобаром

Национальный конгресс Колумбии предложил запретить продажу сувениров с изображением наркобарона Пабло Эскобара. Эта инициатива имеет целью дистанцировать страну от ассоциаций с одним из самых жестоких своих преступников.

Однако инициатива столкнулась с сопротивлением со стороны торговцев, которые продают такие сувениры туристам со всего мира. Что предусматривает законопроект – далее в материале!

Читайте также Штрафов выписали уже почти на миллион евро: в Греции подготовили "капкан" для туристов

Колумбия планирует запретить сувениры с Эскобаром

Новый законопроект предлагает штрафовать продавцов, продающих товары с изображением таких известных фигур, как Пабло Эскобар и других осужденных преступников, на сумму до 170 долларов США. Он также предоставляет правоохранительным органам право налагать штрафы на лиц, которые носят одежду, включая футболки и головные уборы, "прославляющие" печально известного наркобарона.

Эти предметы повторно травмируют людей, которые стали жертвами убийц. Мы должны защитить право жертв на выздоровление... и найти другие символы для нашей страны,

– заявил представитель Партии зеленых Колумбии Кристиан Авенданьо.

По его словам, Колумбии пора избавиться от имиджа страны главарей мафии. Его законопроект призовет колумбийское правительство расследовать, сколько людей зарабатывает на жизнь продажей товаров с Эскобаром и какова стоимость рынка.

Законопроект должен пройти 4 этапа дебатов, прежде чем его одобрит Конгресс, и если его примут, наступит "переходный период", когда чиновники будут работать с продавцами сувениров, чтобы найти новые способы продвижения Колумбии на рынок.

Напомним, Пабло Эскобар в 1980-х и в начале 1990-х годов создал мощный Медельинский картель, который поставлял наркотики в США и другие страны. За это время он накопил состояние в 3 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых богатых людей мира того времени. Чтобы держать на плаву свою наркоимперию, Эскобар заказал убийства примерно 4000 человек, в частности известных политиков и правоохранителей.