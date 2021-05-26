Коли жителі Польщі зможуть відвідувати концерти

Уряд оновив положення про карантинні обмеження. Нова інформація була опублікована 25 травня у Journal of Laws. Згідно з нещодавнім розпорядженням, концерти просто неба зможуть відбуватися у країні з 4 червня.

Кількість учасників на концертах не має перевищувати 250 осіб. Люди повинні дотримуватися безпечної відстані у 1,5 метра.

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Що відомо про дозвіл на проведення концертів

З 4 червня у Польщі просто неба можна буде організовувати творчі події, пов'язані з усіма колективними формами культури та розваг. Йдеться про заходи, включені до польської класифікації видів діяльності у розділі 90.0.

Якщо на заході є чітко визначені сидячі місця, то гості можуть зайняти рівно половину з них. Тобто, між людьми повинен бути безпечний простір.

Якщо конкретних місць немає, то ліміт відвідувачів повинен бути таким, щоб забезпечити одній людині 1,5 квадратного метра приміщення.

При цьому, всі відвідувачі концертів та вистав мають бути у масках. Людям також заборонено вживати їжу та напої під час подій.

Нагадуємо, що 25 травня у Польщі було зафіксовано 1006 випадків заражень коронавірусом. Повністю вакцинувалися від COVID-19 у країні 15% населення.

Кількість учасників на концертах у Польщі не має перевищувати 250 осіб, вживати напої та їжу не можна / Фото Unsplash