Количество участников на концертах не должно превышать 250 человек . Люди должны соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра .

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Что известно о разрешении на проведение концертов

С 4 июня в Польше под открытым небом можно будет организовывать творческие события, связанные со всеми коллективными формами культуры и развлечений . Речь идет о событиях, включенных в польскую классификацию видов деятельности в разделе 90.0.

Если на событии четко определены сидячие места , то гости могут занять ровно половину из них . То есть, между людьми должно быть безопасное пространство.

Если конкретных мест нет, то лимит посетителей должен быть таким, чтобы обеспечить одному человеку 1,5 квадратного метра помещения .

При этом, все посетители концертов и спектаклей должны быть в масках . Людям также запрещено употреблять пищу и напитки во время действия .

Напоминаем, что 25 мая в Польше было зафиксировано 1006 случаев заражений коронавирусом. Полностью вакцинировались от COVID-19 в стране 15% населения.