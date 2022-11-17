Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон

За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України. Зеленський відповів нашим землякам, коли ж буде безпечно їхати додому.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ вчора, 16 листопада.

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В Україні буде "людський" та "економічний бум"

Так, український президент вважає, що українці можуть повертатися з-за кордону тоді, коли небо України буде повністю або хоча б на 90% захищене нашими повітряними силами. А оскільки поки немає жодних безпекових гарантій, то їхати додому ще зарано.

Разом з тим, Зеленський підкреслив, що рішення про повернення до України – це особиста відповідальність кожного, і він не в змозі заборонити вимушеним біженцям їхати додому.

Спонукати повертати людей – це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, – це особиста відповідальність. Ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють,

– сказав президент України, звернувшись до українців, які виїхали за кордон.

Крім цього, Зеленський переконаний, що після перемоги в Україні буде "людський" та "економічний бум".

Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум,

– додав Володимир Зеленський.