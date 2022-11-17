Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ вчера, 16 ноября.

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В Украине будет "человеческий" и "экономический бум"

Так, украинский президент считает, что украинцы могут возвращаться из-за границы тогда, когда небо Украины будет полностью или хотя бы на 90% защищено нашими воздушными силами . А поскольку пока нет никаких гарантий безопасности, то ехать домой еще рано.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что решение о возвращении в Украину – это личная ответственность каждого, и он не может запретить вынужденным беженцам ехать домой.

Побуждать возвращать людей – это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, – это личная ответственность. Мы откровенно говорим: экономика государства без вас не может работать. И таки ее нет без работающих людей,

– сказал президент Украины, обратившись к украинцам, которые выехали за границу.

Кроме того, Зеленский убежден, что после победы в Украине будет "человеческий" и "экономический бум".