Коли учні польських шкіл остаточно повернуться за парти: постанова уряду

Урядовий центр законодавства Польщі опублікував проєкт постанови. Згідно з ним, одразу ж після довгих травневих вихідних, а саме 4 травня, учні 1 – 3 класів у всіх воєводствах країни повернуться до очного навчання.

Повернення до шкіл учнів 4 – 8 класів передбачене 17 травня. Це стосується всіх загальноосвітніх шкіл, закладів безперервної освіти та центрів професійного навчання.

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Однак для учнів середніх класів буде застосована гібридна система навчання. Це означає, що очно відвідувати заняття будуть 50 відсотків школярів почергово.

Згідно з проєктом, гібридна система не буде застосовуватися для занять, що проводяться в межах практичного професійного процесу.

Документ дозволяє проводити стажування, якщо це не становить загрози для здоров'я студентів, зокрема через пандемію COVID-19.

Коли польські школи працюватимуть без карантинних обмежень / Фото Pexels

В додатку до положення зазначено, що з 31 травня уряд планує повернути за парти усіх без винятку школярів. Відвідування занять відбуватиметься за правилами, які діяли ще до пандемії, тобто всі обмеження мають скасувати.