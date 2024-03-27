Великдень не має сталої дати як-от Різдво. Традиційно його відзначають в один з весняних місяців, інформує Закордон 24. Зазвичай віряни західного обряду святкують першими.

Зверніть увагу ЄС готується до Великодня: ярмарки у яких столицях варто відвідати

Коли у Польщі святкують Великдень у 2024 році

У 2024 році Великдень у Польщі святкують у неділю, 31 березня. Цей день – вихідний. Окрім того, відпочиватимуть люди й 1 квітня. Великодний понеділок, який ще називають "обливаним" для поляків – час розваг та веселощів. Цього дня молодь масово обливається водою. Існує повір'я: якщо цього дня промокнути до нитки, пощастить у коханні.

У великодні дні люди збираються за святковими столами, ходять одне до одного в гості й створюють для себе світлі та радісні спогади. Наголошують, що більшість крамниць та закладів на Великдень не працюватимуть. Водночас у польських містах функціонуватимуть великодні ярмарки. Там продають смаколики, напої, святковий декор, вироби ручної роботи.

Зокрема, місцевих жителів та туристів запрошують на ярмарки до:

Варшави;

Гданська;

Лодзя;

Катовіце;

Познані.

Що поляки їдять на Великдень

Поляки – справжі гурмани. Тому їхні великодні столи "ломляться" від різноманітних наїдків. Традиційною є святкова випічка – зокрема, великодня "бабка", мазуреки, маківники та сирники. Окрім того, їдять шинку, сир, ковбасу, яйця, печеню, паштети. У крамницях продають різноманітні великодні ласощі. Зокрема, дуже популярними є шоколадні яйця та зайчики.



Шоколадні зайці – улюблені великодні ласощі / Unsplash

Окрім того, гарною традицією є дарувати великодні подарунки. Зокрема, дітям ласощі приносить Зайчик.