У Польщі настав перший день осені: як поляки відраховують пори року

Сьогодні, 23 вересня, – перший день осені у Польщі. Цього року і календарна, і астрономічна осінь починаються в один день, і це – виняткова ситуація. Віднині дні будуть коротші за ніч.

Говорячи про пори року, поляки зазвичай не користуються звичним нам метеорологічним поділом. Тож у Польщі здивуються, якщо 31 серпня назвати останнім днем ​​літа. У сусідній країні початок сезонів відраховують за астрономічним календарем з урахуванням днів сонцестояння та рівнодення.

Це цікаво Історія TransferGo: все розпочалось з банківської помилки

Відтак, у 2022 році астрономічна та календарна осінь в Польщі настала 23 вересня о 3:03. А закінчиться вона 21 грудня.

Чим відрізняється астрономічна осінь від календарної

Календарна осінь завжди починається 23 вересня. Перший день календарної осені – це умовна дата, яка зазвичай, хоча й не завжди збігається з початком астрономічної осені.

Астрономічна осінь пов'язана з обертами Землі навколо Сонця. Приблизно 22 або 23 вересня Земля проходить через точку Терезів, і з цього моменту протягом наступних шести місяців південна півкуля буде отримувати більше сонячного світла, ніж північна півкуля. Потім на землях північної півкулі, включаючи Європу, настає осінь, а тоді – зима.