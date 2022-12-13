Торгові неділі грудня: коли в Польщі працюватимуть магазини впродовж усіх вихідних

З 2020 року польські магазини в останній день кожного тижня залишаються закритими для покупців. Але є виключення. Кілька неділь на рік таки стають робочими.

Відтак, в останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також неділі перед Великоднем та Різдвом магазини в Польщі працюють.

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Торгові неділі грудня у Польщі

Тож хороші новини для тих, хто ще не встиг закупитися перед святами або ж придбати різдвяні подарунки – цієї неділі, 18 грудня, працюватимуть торгові центри. Але це буде остання торгова неділя у 2022 році.

Загалом цього року було сім неділь, коли торговим точкам дозволено було працювати. Попередня можливість піти на недільний шопінг була 28 серпня.

Заборона працювати неділями

Обмеження на роботу магазинів у неділю в Польщі поступово запроваджувалося з 1 березня 2018 року. А з 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на 7 неділь на рік.

Проте наступного, 2023 року, у Польщі буде не 7, а лише 6,5 торгових неділь, оскільки одна з них випадає на Святвечір – 24 грудня.

Сім днів на тиждень можуть працювати торгові точки на АЗС, в поштових відділеннях, а також газетні та квіткові магазини. Працювати цими днями можна також і власникам невеликих магазинів.