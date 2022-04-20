Коли почнуть виплачувати українським біженцям в Польщі по 500+ злотих
Джерело:Bankier
На Польщу припав основний потік біженців з України. В країні діє кілька програм з фінансової підтримки українців, серед яких й "500+".
Так, громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, мають змогу податися на отримання 500 злотих на дитину. Заявки почали приймати ще 26 березня.
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Що передбачає програма "500+" та коли стартують виплати
Згідно з умовами, українські сім'ї можуть розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 500 злотих на кожну дитину, яка не досягла 18-річного віку. Таку допомогу біженці отримуватимуть протягом усього перебування з дітьми на території Польщі. Перші виплати 500+ українцям розпочнуться уже в травні цього року.
Управління соціального страхування (ZUS) Польщі отримало близько 318 тисяч заявок від громадян України щодо 487 тисяч дітей.
Умови отримання 500 злотих
- Підтвердження прибуття до Польщі після 24 лютого.
- Отримання номера PESEL.
- Наявність відкритого рахунку у польському банку.
- Наявність польського номера телефону.
Де можна дізнатись додаткову інформацію щодо програми "500+"
- Інформацію про сімейні виплати надають за номером телефону – 22 444 02 55. Лінія доступна у робочі дні з з 8:00 до 18:00.
- Питання також можна надсилати на електронну адресу – UA@zus.pl.
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