Коли почнуть виплачувати українським біженцям в Польщі по 500+ злотих

20 квітня 2022 , 17:29
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Джерело:

Bankier

На Польщу припав основний потік біженців з України. В країні діє кілька програм з фінансової підтримки українців, серед яких й "500+".

Так, громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, мають змогу податися на отримання 500 злотих на дитину. Заявки почали приймати ще 26 березня.

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Що передбачає програма "500+" та коли стартують виплати

Згідно з умовами, українські сім'ї можуть розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 500 злотих на кожну дитину, яка не досягла 18-річного віку. Таку допомогу біженці отримуватимуть протягом усього перебування з дітьми на території Польщі. Перші виплати 500+ українцям розпочнуться уже в травні цього року.

Управління соціального страхування (ZUS) Польщі отримало близько 318 тисяч заявок від громадян України щодо 487 тисяч дітей.

Умови отримання 500 злотих

  • Підтвердження прибуття до Польщі після 24 лютого.
  • Отримання номера PESEL.
  • Наявність відкритого рахунку у польському банку.
  • Наявність польського номера телефону.

Де можна дізнатись додаткову інформацію щодо програми "500+"

  • Інформацію про сімейні виплати надають за номером телефону – 22 444 02 55. Лінія доступна у робочі дні з з 8:00 до 18:00.
  • Питання також можна надсилати на електронну адресу – UA@zus.pl.

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Автор: Назарій Сорока