Так, громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, мають змогу податися на отримання 500 злотих на дитину. Заявки почали приймати ще 26 березня.

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Що передбачає програма "500+" та коли стартують виплати

Згідно з умовами, українські сім'ї можуть розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 500 злотих на кожну дитину, яка не досягла 18-річного віку. Таку допомогу біженці отримуватимуть протягом усього перебування з дітьми на території Польщі. Перші виплати 500+ українцям розпочнуться уже в травні цього року.

Управління соціального страхування (ZUS) Польщі отримало близько 318 тисяч заявок від громадян України щодо 487 тисяч дітей.

Умови отримання 500 злотих

Підтвердження прибуття до Польщі після 24 лютого.

Отримання номера PESEL.

Наявність відкритого рахунку у польському банку.

Наявність польського номера телефону.

Де можна дізнатись додаткову інформацію щодо програми "500+"

Інформацію про сімейні виплати надають за номером телефону – 22 444 02 55. Лінія доступна у робочі дні з з 8:00 до 18:00.

Лінія доступна у робочі дні з з 8:00 до 18:00. Питання також можна надсилати на електронну адресу – UA@zus.pl.

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