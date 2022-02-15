За документом, особи, які мали контакт з інфікованими COVID-19, не будуть змушені відбувати період самоізоляції. Разом з тим, після отримання позитивного тесту на коронавірус, карантин збільшиться з 5 до 7 днів. Зміни мають вступити у дію з 19 лютого. При цьому повністю скасувати протипандемійні обмеження Міністерство охорони здоров'я Чехії планує з 1 березня, однак є певні нюанси.

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Коли і за яких умов скасують карантинні обмеження у Чехії

З 19 лютого разом із послабленням протипандемійних обмежень, ймовірно, зникне й можливість використання так званого "робочого карантину". Наразі він застосовується для працівників закладів охорони здоров'я та соціальних служб, і гарантує покриття вимушених лікарняних.

Разом з тим міністр охорони здоров'я Чехії Властіміл Валек заявив, що протипандемійні обмеження у республіці планують скасувати до початку березня. З цієї дати, за виключенням маскового режиму, жодних антиковідних заходів не передбачено.

Після 1 березня також припинимо відслідковувати контакти інфікованих осіб. Нас чекають ті ж заходи, як при жовтусі чи будь-якому іншому інфекційному захворюванні,

– додав Валек.

Проте міністр наголосив, що ситуація з карантином все ще може швидко змінитися. Зокрема, обмеження можуть не скасувати, якщо відбуватимуться локальні спалахи пандемії або ж кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 почне стрімко зростати.

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