KLM пропонує українцям спеціальні тарифи на будь-які напрямки Європою

Нідерландські авіалінії KLM пропонують українцям спеціальні тарифи на перельоти. Авіаквитки зі знижкою можна придбати з Угорщини, Польщі та Румунії за будь-яким європейським напрямком авіакомпанії.

KLM пропонує українцям знижку на авіаквитки

Така пропозиція діє для бронювання до 30 червня 2022 року і тільки на квитки в один бік. Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії KLM.

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Шановні пасажири! Якщо ви є резидентами України, то можете отримати спеціальні тарифи KLM для вильоту з Угорщини, Польщі та Румунії до будь-якого європейського напрямку авіакомпанії. Спеціальні тарифи діють для бронювання до 30 червня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Всі рейси KLM виконуються зі стикуванням в Амстердамі. Ціна авіаквитків становить близько 100 – 150 євро в залежності від напрямку. В цю вартість входить дві одиниці реєстрованого багажу та безкоштовне перевезення домашніх улюбленців.

Як забронювати квитки за спеціальним тарифом?

Бронювання за спеціальним тарифом здійснюється винятково через кол-центр за номером +380 (0) 89 324 09 40 (з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, а в суботу та неділю з 09:00 до 17:30).

Ще раз наголосимо, забронювати квитки можна лише зателефонувавши до кол-центру, придбати квитки за цим спеціальним тарифом на сайті – неможливо.

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