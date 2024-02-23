Кларк летів рейсом від авіалінії United Airlines. Літак летів з Сан-Франциско до Бостона (США).

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Щойно літак піднявся у повітря, як Кларк відчув сильну вібрацію. До того її не було. Згодом з'ясувалося, що у процесі польоту літак втратив частину обшивки правого крила. Це призвело до того, що екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку. Як локацію обрали аеропорт Денвера.

Клак розповів моторошні деталі

67-річний Кларк був одним зі 165 пасажирів, які летіли цим рейсом. Тільки політ розпочався, як командир повітряного судна оголосив про незначні пошкодження. Мовилося про праве крило. Щоб збагнути, що відбувається, Кларк відкрив шторку й визирнув у вікно. Тоді чоловік побачив, що частина обшивки правого крила "буквально розвалена".

Якраз збираємося приземлитися в Денвері, а крило розпадається на частини. Я просто почав молитися, щоб ми пролетіли повз турбулентність,

– розповів чоловік.

Зрештою, Кларк вирішив, що більше не може дивитися у вікно. На щастя, все завершилося добре. Пілот зміг посадити літак у Денвері. Усі пасажири найближчим рейсом вирушили до Бостона.

Наразі триває розслідування інциденту. Що стало причиною такого "зриву" крила, наразі не розкривають.