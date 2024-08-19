Подія сталася в аеропорту китайського міста Чунцин. Пілоту довелося розвернути рейс і викликати поліцію.

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Китаянку зняли з літака через сумку Louis Vuitton

Рейс до Китаю від 10 серпня був затриманий більш ніж на годину після того, як пасажирка відмовилася виконати вимогу бортпровідників прибрати свою дизайнерську сумочку під сидіння перед нею.

За словами очевидців, жінка, особу якої не вдалося встановити, почала хвилюватися, коли її попросили перекласти сумочку Louis Vuitton вартістю 3 000 доларів з верхнього відсіку на підлогу. Попри неодноразові прохання бортпровідників, жінка відмовлялася зрушити з місця, посилаючись на побоювання за безпеку своєї розкішної речі.

У цей час літак уже вирулював на злітну смугу. Оскільки дівчина демонстративно грала в телефоні та ігнорувала всі вказівки бортпровідників, пілоту довелося розвернутися і викликати поліцію. Дівчину разом із сумочкою вивели з літака і зняли з рейсу, – йдеться у повідомленні.

В результаті рейс був затриманий приблизно на годину, що спричинило незручності для інших пасажирів на борту. Врешті-решт жінку вивели з літака, що дозволило рейсу вилетіти без подальших інцидентів. Інші пасажири почали аплодувати, коли пасажирку змусили покинути повітряне судно.

Зауважимо, авіапасажирів завжди просять зберігати свої сумки в багажних відділеннях над головою або під сидіннями перед ними, оскільки все, що може стати "снарядом" або заблокувати шлях евакуації в разі турбулентності або евакуації, становить загрозу безпеці.