У Китаї вперше з 2020 року відновили видачу всіх типів віз для іноземців

У Китаї вперше за три роки від початку пандемії COVID-19 знову видаватимуть іноземцям візи всіх типів. Це станеться з 15 березня.

Китай знову видаватиме візи іноземцям

Департамент консульських справ МЗС КНР повідомив, що візи для іноземців знову почнуть видавати. Посольства та консульства за кордоном почнуть працювати у звичайному режимі.

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Ті, хто має чинні візи, теж може в'їжджати до Китаю. Але це стосується лише тих іноземців, які отримали документи до 28 березня 2020 року.

Візові відомства, які розташовані за кордоном, відновлюють розгляд і видавання різних типів віз для в'їзду іноземців до Китаю. Те саме стосується й портових віз.

Як уточнило агентство Reuters, захід спрямований на пожвавлення економіки КНР на тлі одних із найнижчих темпів її зростання майже півстоліття.

Відновлення подачі заявок на всі типи віз усуває ще одну значну перешкоду для відновлення нормальних подорожей між Великою Британією та Китаєм,

– сказав директор Китайсько-британської ділової ради Том Сімпсон.

За його словами, рада вже помітила, що заявки на ділові поїздки та кількість прибуттів до Китаю почала збільшуватися з січня. Розраховують, що новина про відновлення видачі віз призведе до ще більшого зростання кількості відвідувань, зокрема з метою туризму.

Відновлено і безвізовий режим для низки регіонів

Влада Китаю також вирішила повернути безвізовий в'їзд для іноземців з Гонконгу та Макао та тих, хто подорожує круїзними лайнерами. Нові правила розпочнуть діяти вже з 15 березня.

Нарешті, безвіз знову діятиме для туристичних груп з Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у місті Гуйлінь у Гуансі-Чжуанському автономному районі.