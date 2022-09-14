Вгодований кіт Гацек став новою визначною пам'яткою Щецина: він має власну мітку на Google Maps
Джерело:телеграм-канал Нова Польща
Ми знаємо ще одну причину, аби відвідати польський Щецин. У місті з'явилася нова визначна пам'ятка – вуличний кіт Гацек.
Так, поляки та іноземні туристи приїжджають до Щецина спеціально, аби подивитися на кота, який уже став місцевою знаменитістю. Ба більше, у Гацека є власна мітка на Google Maps, де він набрав понад 600 відгуків, а його середня оцінка – 4,9.
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Де знайти кота Гацека в Щецині
Кота можна зустріти на вулиці Кашубській. Там у нього свій утеплений будиночок. Голодним він також не залишається – триразове харчування отримує від господині одного з місцевих магазинчиків, а вдосталь уваги – від нескінченних відвідувачів.
Вітання! Мене звуть Гацек. Я мешкаю тут шість років. Я самостійний кіт і хочу таким залишитися. Із задоволенням позую на фото, але прошу мене не чіпати під час сну,
– йдеться у записці поруч із його будиночком.
Місцеві жителів розповідали, що Гацека неодноразово хотіли влаштувати до якоїсь сім'ї, проте він виявився вкрай волелюбним, тож не зміг ужитися в чотирьох стінах.