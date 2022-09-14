Так, поляки и иностранные туристы приезжают в Щецин специально, чтобы посмотреть на кота, который уже стал местной знаменитостью. Более того, у Гацека есть собственная метка на Google Maps, где он набрал более 600 отзывов, а его средняя оценка – 4,9.

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Где найти кота Гацека в Щецине

Кота можно встретить на улице Кашубской . Там у него свой утепленный домик. Голодным он также не остается – трехразовое питание получает от хозяйки одного из местных магазинчиков, а достаточно внимания – от бесконечных посетителей.

Здравствуйте! Меня зовут Гацек. Я живу здесь шесть лет. Я самостоятельный кот и хочу таким остаться. С удовольствием позирую на фото, но прошу меня не трогать во время сна,

– говорится в записке рядом с его домом.

Местные жители рассказывали, что Гацека неоднократно хотели устроить в какую-то семью, однако он оказался крайне свободолюбивым, так что не смог ужиться в четырех стенах.



Фото: google-maps



Фото: google-maps



Фото: google-maps



Фото: google-maps