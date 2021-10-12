Кинув виклик Google: українець, який працює у Сінгапурі, створює унікальний пошуковик

Українець Дмитро Герасименко зі своєю командою працює над новою пошукової системою. У 2012 році він переїхав до Сінгапуру й почав там розвивати свій бізнес.

Чоловік – родом із Ніжина, що на Чернігівщині. Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Він створив сервіс з просування сайтів Ahrefs, ним користуються Uber та Netflix.

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Герасименко є генеральним директором Ahrefs. Це сервіс, що допомагає власникам сайтів та SEO-фахівцям аналізувати інформацію про конкурентів та низький рейтинг у видачі, а також покращувати якість пошукового трафіку. Тепер творці Ahrefs працюють над розробкою нової пошукової системи. Плани у них амбітні: кинути виклик популярному сервісу Google.

Як виникла ідея створення нового пошуковика

Герасименко розповів, що давно цікавився можливістю створення пошуковика. Втім, спочатку не розумів, для чого це, якщо є Google. Мовляв, він безкоштовний та добре працює. Проте згодом, працюючи з людьми, які займаються технічним обслуговуванням сайтів, почав помічати і його недоліки.

Наприклад, він починає прибирати певні вебсайти з результатів пошуку. Натомість все більше додає свої сервіси. Вони намагаються все будувати навколо себе й не дають трафік іншим,

– зауважив підприємець.

Тож саме це й наштовхнуло його на думку, аби запропонувати альтернативу. За словами українця, ідея з'явилася разом з думками про інтернет, про який усі мріяли: коли за запитом відображаються найвідповідніші результати, а не реклама. Крім цього, керівник Ahrefs зазначив, що мовиться водночас й про боротьбу з несправедливістю. На його думку, автори контенту повинні заробляти безпосередньо через бізнес-модель "90 на 10". Адже вони не просто створюють матеріал, але й працюють над його якістю та перевіряють все.



Герасименко – родом з Чернігівщини / Фото Ahrefs

Детальніше про модель "90 на 10"

Герасименко пояснив, як працюватиме запропонована ним модель. При створенні блогу чи новинного сайту на вебсторінках треба буде розмістити ID автора. "Тоді наш кроулер побачить цей ID та пропише, що цей контент ваш", – уточнив він. Втім, перед розробниками проєкту стоїть непросте завдання: придумувати, за яким критерієм оцінювати контент, аби його автор отримав справедливу оплату.

Кроулер (англійською crawler) – це програма, яка є частиною пошукової системи та призначена для обходу сторінок інтернету з метою занесення інформації про них (ключових слів) до бази даних.

Наразі мовиться про введення "метрики корисності", за якою розраховуватимуть, як розподілити прибуток. "Творці отримуватимуть 90% від всього рекламного прибутку пошуковика – залежно від корисності їхнього контенту. Ми маємо намір ділитися прибутком з усіма, незалежно від сфери – чи то огляд покупок, чи енциклопедичні знання", – додав українець.

Що ще варто знати про амбітний проєкт українця