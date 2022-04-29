Так, власник мікрокавалерки розмістив у мережі оголошення про оренду квартири площею усього 7 квадратних метрів. Розташоване помешкання у столичному районі Żoliborz за адресою ul. Broniewskiego, 4.

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Згідно з описом, крихітна квартира повністю обладнана усім необхідним, обмебльована й готова до здачі. Як видно на фото, там розміщена зовсім невелика кухонна зона, ванна кімната з душем, ще є телевізор і диван. Але, видається, що якщо диван розкласти, то у помешканні зовсім не залишиться місця.

Кавалерка розрахована на одну особу, і обійдеться вона у 800 злотих + витрати 280 злотих. Потрібна застава. У вартість оренди входять інтернет та телебачення.



Варшавська кавалерка площею 7 квадратних метрів / Фото Warszawa.Wyborcza