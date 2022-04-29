Так, владелец микрокавалерки разместил в сети объявления об аренде квартиры площадью всего 7 квадратных метров. Расположена она в столичном районе Żoliborz по адресу ul. Broniewskiego, 4.

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Согласно описанию, крошечная квартира полностью оборудована всем необходимым, обмеблирована и готова к сдаче. Как видно на фото, там расположена совсем небольшая кухонная зона, ванная комната с душем, есть телевизор и диван. Но, кажется, что если диван разложить, то в помещении совсем не останется места.

Кавалерка рассчитана на одного человека, и обойдется она в 800 злотых + расходы 280 злотых . Нужен залог. В стоимость аренды входят интернет и телевидение.